В пустыне Австралии нашли окаменелости тропических растений и жвотных

Найдены окаменелости были в Новом Южном Уэльсе.

В Новом Южном Уэльсе, который ранее назвали "мертвым сердцем Австралии" были найдены окаменелости пауков-ловушек, гигантских цикад, крошечных рыб. С их помощью можно составить уникальную картину того времени, когда засушливый континент покрывали в основном тропические леса. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Отмечается, что найдены окаменелости животных, которые жили на территории между 16 и 11 миллионами лет назад.

Автор исследования изучили окаменелости и смогли получить даже отдельные клетки и субклеточные структуры. На некоторых изображениях были даже видны окаменелости недавних животных, таких как рыбы, личинки и частично переваренное крыло стрекозы, которое сохранилось в брюхе рыбы.

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Фото: pixabay