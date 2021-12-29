Стресс может стать причиной болезни Крона

Гормоны стресса могут подавлять врожденную иммунную систему.

Ученые из Университета Макмастера в Канаде провели исследоание и выяснили, что стресс может способствовать обострению болезни Крона (хроническое заболевание кишечника). Дело в том, что гормоны стресса могут подавлять иммунную систему и организм хуже справляется с вредными кишечными бактериями. Об этом сообщает Daily Mail.

При болезни крона в пищеварительном тракте могут возникать рубцы и язвы, чаще они бывают в толстой или в тонкой кишке.

Канадские ученеы провели исследование на мышах. Выяснилось, что гормоны стресса могут подавлять их иммунную систему. Таким образом грызуны становятся более уязвимы перед, например, энтеробактериями, кишечной палочкой.

Врожденный иммунитет предназначен для защиты нас от микробов, которым не место в кишечнике. Когда он функционирует должным образом, он предотвращает размножение вредных бактерий, но когда иммунитет разрушается, это оставляет возможность патогенам колонизировать места, вызывая болезни, Брайан Кумбсо, биохимик

В ходе исследования выяснилось, что при блокировании выработки гормонов стресса восстанавливается правильная функция как иммунной системы, так и эпителиальных клеток самого кишечника.

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