Канадские ученые создали клей из змеиного яда, который останавливает кровотечения

Он может пригодиться для экстренной обработки серьезных ран.

Исследователи из Университета Западного Онтарио (Канада) разработали клей из змеиного яда, который поможет экстренно становить кровотечение. Супер-клей необходимо нанести на рану и посветить фонариком. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Отмечается, что клей из змеиного яда поможет при экстренной обработке серьезных ран. Еще, его планируют использовать для хирургического закрытия разрезов без швов.

Так, ученые открыли фермент свертывания крови - батроксобин (или рептилаза) – в яде змей Кайсака. Эти змеи считаются одними из самых ядовитых в Южной Америке. Опробовали разработку на ранах крыс. Оказалось, что с помощью этого вещества время свертывания крови сокращается до 45 секунд.

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