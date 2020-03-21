Ученые из Британии научились предсказывать тяжесть коронавируса по слюне

Данный метод определяет, как работает метаболизм.

Ученые из Университета Суррея (Великобритания) разработали метод, которые помогает предсказать тяжесть течения коронавируса по слюне пациента. Об этом пишут "Известия".

Данный метод поможет определить, как работает метаболизм человека, а значит, можно определить, как организм отреагирует на инфекцию. Сам анализ займет несколько минут.

В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19, — сообщили разработчики метода.

Так, ученые проанализировали данные 75 человек. При этом у 47 пациентов тест на коронавирус оказался положительным. Тяжело болезнь проходила у 10 человек, а у 37 человек в легкой форме. Ещё трех участников теста освободили от участия из-за отсутствия симптомов. По их слюне были выбраны 360 маркеров слюны, которые предсказывали тяжесть коронавируса.

Ранее мы писали, что в Израиле испытали препарат от коронавируса на основе стволовых клеток. Лекарство помогло улучшить состояние пациентов.

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