Ученые нашли в Уганде новый вид редкого насекомого

Новый вид кузнечика принадлежит к группе или роду, называемому Флогис.

Британские ученые открыли новый вид кузнечика, который относится группе или роду, называемому Флогис. Его ближайшего родственника в последний раз видели в 1969 году. Статья была опубликована в журнале Zootaxa.

Новый вид кузнечика был найден в тропических лесах Национального парка Кибале в западной Уганде. Он обладает характерным металлическим блеском, изъеденным телом, а мужские репродуктивные органы у него уникальной формы – листовидной. Кузнечики-листоеды связаны с цикадами, но они намного меньше их. Их длина составляет всего 6,5 мм. В основном питаются эти кузнечики соком растений.

Найти этот новый вид – достижение, которое случается раз в жизни, особенно потому, что его ближайший родственник в последний раз был найден в другой стране более 50 лет назад. Я понял, что это было что-то особенное, как только заметил это. - сообщили ученые.

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