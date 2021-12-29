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Вода на Земле могла появиться в результате разложения минерала
Сегодня, 8:59
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Вода на Земле могла появиться в результате разложения минерала

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Мнения ученых по поводу теории происхождения воды на Земле разделились.

Во времена ранней Земли в мантии было высокое давление. Ученые считают, что в мантии могу существовать минерал гидросиликат магния. Предполагается, что в результате давления в мантии и обособления ядра Земли минерал разложился и таким образом выделился большой объем воды. Информация об этом опубликована в Physical Review Letters

Так, мнения ученых по поводу происхожения воды на Земле разделились. Есть гипотеза, что вода на Землю была занесена с астероидами и кометами. Есть мнение, что вода появилась в результате разложения минералов в мантии, которые содержат воду.

Ученые из Китая и России при помощи компьютерного моделирования выяснили, что в условиях ранеей Земли могло существовать соединение Mg2SiO5H2, которое демонстрировало стабильность при экстремальных показателях давления и температуры. Гидросиликат магния мог содержать примерно 11 весовых процентов H2O, считают ученые.

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Фото: pixabay 

Теги: появление воды на земле
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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