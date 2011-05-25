Ученые обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями

В России данный штамм не обнаружили.

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам. Об этом пишет издание Daily Mail.

Новый штамм был выявлен в трех государствах – Ботсване, ЮАР и Гонконге. На данный момент специалисты зарегистрировали десять образцов, однако не исключают, что реальное число гораздо выше. Отмечается, что скорость распространения этого варианта не вызывает беспокойства.

Вирусолог Том Пикок назвал комбинацию мутаций этого штамма "ужасающей". По его мнению, новый штамм может оказаться опаснее "дельты".

Часть экспертов, к которым обратились журналисты британской газеты, заявили, что такое количество мутаций в вирусе может сработать не в его пользу, так как это делает его нестабильным.

В беседе с ТАСС представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что данный штамм в России не обнаружен. Он подчеркнул, что имеющиеся отечественные тест-системы способны распознать новый вариант коронавируса.

Ранее биолог назвала исчезновение дельта-штамма опасным для РФ.

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