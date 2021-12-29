Гинцбург: новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунитет

Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолеть иммунитет человека. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По мнению эксперта, на данный момент сложно дать прогноз по поводу того, будут ли будущие варианты представлять большую опасность, чем когда-либо.
Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер.
Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи
Гинцбург считает, что темпы вакцинации в РФ пока недостаточны для профилактики появления новых штаммов. При этом, отметил эксперт, нельзя точно утверждать, что коронавирус станет менее опасным.
Ранее Гинцбург заявил, что для вакцинации против COVID-19 детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.
Фото: kremlin.ru
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