Гинцбург: новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунитет

Предугадать появление более опасных штаммов в будущем не представляется возможным, отметил специалист.

Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолеть иммунитет человека. Об этом в беседе с "Интерфаксом" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению эксперта, на данный момент сложно дать прогноз по поводу того, будут ли будущие варианты представлять большую опасность, чем когда-либо.

Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи

Гинцбург считает, что темпы вакцинации в РФ пока недостаточны для профилактики появления новых штаммов. При этом, отметил эксперт, нельзя точно утверждать, что коронавирус станет менее опасным.

Ранее Гинцбург заявил, что для вакцинации против COVID-19 детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат.

Фото: kremlin.ru