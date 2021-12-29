Гинцбург: детей младше 6 лет могут вакцинировать от COVID-19 назальным препаратом

Для вакцинации против COVID-19 детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат. Об этом в интервью телевизионному каналу "Россия 1" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в ближайшие три месяца планируется закончить клинические испытания препарата от коронавируса назального вида.
Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина.
Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи
По предварительной информации, препарат будет состоять из двух компонентов, концентрация которых будет в 5-10 раз меньше "Спутника V".
Напомним, в настоящее время подросткам в возрасте от 12 лет для защиты от коронавируса вводят препарат "Спутник М". Это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной прививки. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в три недели.
Ранее мы сообщали, что с 7 февраля начнется вакцинация от COVID-19 воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
Фото: pexels.com
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