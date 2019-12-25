Биолог назвала исчезновение дельта-штамма опасным для РФ

Этот вариант коронавируса сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности.

Исчезновение дельта-штамма коронавируса может быть опасно для России. Об этом в беседе с журналистами интернет-издания "Лента.ру" сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, данный вариант коронавируса сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности. Баранова отметила, "дельта" передается быстрее всех, из-за чего у других штаммов шансы для размножения невелики.

Если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут – возможно, от этого станет гораздо хуже. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

Напомним, профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ ранее заявил, что дельта-штамм коронавируса полностью исчез в Японии, вследствие чего на территории государства снизилась заболеваемость COVID-19. По мнению специалиста, мутация исчезла из-за регулярных видоизменений, которые "сломали" данный вариант вируса.

Ранее глава ВОЗ выразил обеспокоенность тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности".

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