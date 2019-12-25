Глава ВОЗ обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности"

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил, как дельта-штамм повлиял на распространение инфекции по миру.

Глава Всемирной организации здравоохранения обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности". Такое мнение генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказал журналистам на брифинге в Женеве. Эксперт уточнил, что население планеты может подумать о том, что препараты для профилактики заражения завершили пандемию, а привитым гражданам нет необходимости соблюдать санитарные меры и предосторожности. На данный момент эксперты знают о том, что до распространения по миру дельта-штамма, вакцины позволяли сократить передачу ковида на 60%. После появления мутации показатель упал до 40%.

Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах. Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ напомнил о том, что сейчас эпицентром пандемии COVID-19 вновь является европейский регион. При этом ни одна страна мира не находится в безопасной эпидемиологической обстановке. Гебрейсус призвал правительства принимать всеобъемлющие меры по противодействию COVID-19.

В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса.

Фото: WHO

