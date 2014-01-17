В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса

Эксперт призвали соблюдать санитарные меры по профилактике ковида перед НГ и во время праздников.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали причины роста распространения коронавируса. На регулярном брифинге с журналистами руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове призвала граждан и правительства соблюдать основные санитарные меры по безопасности, чтобы не допустить распространения новой волны ковида.

Одна из причин – это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание. Во время праздника, до конца года, важно, чтобы каждый из нас соблюдал эти меры. Мария Ван Керкхове, представитель ВОЗ

Эксперт напомнила о том, что важно обеспечить равный доступ к вакцинам для профилактики коронавируса, а также предоставить возможность прививки наиболее уязвимым слоям населения. В ВОЗ призвали население проявить ответственность и соблюдать профилактические требования.

ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными.

Фото: WHO