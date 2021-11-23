ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными

Мелита Вуйнович рассказала о необходимости в новых вакцинах от ковида.

Всемирная организация здравоохранения надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на форуме "Здоровые города: реализация проекта ВОЗ в России". Мероприятие проводится представителями Общественной палаты. Гостья форума отметила, что вместе с массовой вакцинацией ношение медицинских масок является действенным способом защитить себя от распространения инфекции. При этом эксперт полагает, что прививка против ковида сохраняет жизни граждан.

Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию, она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые вакцины, включая назальные. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

В ВОЗ рассчитывают на то, что новые разрабатываемые в мире вакцины, включая назальные варианты, позволят обществу предоставить гарантию по исключению заражения ковидом после их использования.

ВОЗ: 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе из-за COVID-19.

Фото и видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации