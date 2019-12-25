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ВОЗ: 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе из-за COVID-19
Сегодня, 10:14
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ВОЗ: 500 тыс. человек могут умереть зимой в Европе из-за COVID-19

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Ханс Клюге рассказал о позиции ВОЗ по обязательной вакцинации.

Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что 500 тысяч человек могут умереть зимой в регионе из-за распространения COVID-19. Такой позицией спикер поделился в интервью для британской радиовещательной корпорации BBC. Эксперт призвал правительства вводить более жесткие ограничения. По словам Клюге, ковид снова стал основной причиной смертности. ОН также рассказал о важности начать законодательную и общественную дискуссию по поводу обязательной вакцинации населения. 

Перед тем как прибегать к ней, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить.

Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

В ВОЗ считают обязательную вакцинацию граждан крайней мерой в борьбе с пандемией. Сейчас медики встревожены большим распространением коронавирусной инфекции по Европе. Сохраняются рекомендации по соблюдению социальной дистанции, ношению медицинских масок и перчаток. Население призывают к вакцинации от ковида.

Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА.

Фото: WHO
 

Теги: воз, европа, обязательная вакцинация, ханс клюге
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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