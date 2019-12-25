В Израиле ученые испытали препарат от коронавируса на основе стволовых клеток

Была проведена первая стадия испытаний.

Ученые из клиники Рамбам в Хайфе (Израиль) провели первую стадию испытаний препарата от коронавируса, который основан на стволовых клетках организма. Об этом "РИА Новости" рассказал главный исследователь проекта Томер Бронштейн.

Он отметил, что в течение трех дней ученые вводили испытуемым по три дозы препарата. И это нормализовало их состояние, то есть улучшился уровень насыщения крови кислородом, а также самочувствие пациентов.

У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме, — сказал ученый.

Он отметил, что свойства этих клеток также способны прекращать цитокиновый шторм, при котором иммунитет начинает атаковать свои же органы и ткани, пытаясь побороть инфекцию.

Так, ученые для получения нужного вещества берут клетки у здоровых людей и отправляют их в специальный биореактор на десять дней. После этого клетки помещаются в инъекцию.

Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства, — добавил ученый.

Ранее мы писали, что команда ученых из Центра исследований рака имени Фрэда Хатчинсона обнаружила супер антитело S2H97 против коронавирусов.

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