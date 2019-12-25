Ринат Максютов рассказал об изменениях в COVID-19 на территории России.

В "Векторе" рассказали об анализе штаммов коронавируса в России. Глава центра Ринат Максютов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде сообщил, что проведенный анализ говорит об отсутствии значимых изменений. Он уточнил, что повышенная угроза для человечества экспертами не выявлена.

Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений Ринат Максютов, гендиректор "Вектора"

Эксперт объяснил, что обнаруженные в коронавирусе изменения очень ограничены. В большинстве штаммы не отличаются друг от друга более, чем на 30 нуклеотидных замен. Для генома в 30 тысяч нуклеотидов – это 0,1 процента. Максютов напомнил, что как и другой вирус коронавирус мутирует. Эксперты работают над тем, чтобы тест-системы могли эффективно выявлять инфекцию, а препараты справлялись с болезнью.

Глава "Вектора": коронавирус не был создан искусственно.

Фото: Минздрав России