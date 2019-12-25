Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона". По мнению генерального директора научного центра, разработавшего препарат, предотвращающий инфицирование COVID-19 Рината Максютова, основным достоинством вакцины в первую очередь является ее высочайший профиль безопасности. Соответствующее заявление спикер сделал в рамках авторской программы "Опасный вирус. Первый год" журналистки телеканала "Россия-1" Наили Аскер-заде.
Она полностью ареактогенна и может использоваться как для лиц старшего возраста, для лиц с различными иммунносупрессивными заболеваниями, аллергиков
Ринат Максютов, гендиректор "Вектора"
Центр "Вектор" начнет испытания вакцины от коронавируса на подростках в декабре.
Фото: Минздрав России
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