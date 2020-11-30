Глава "Вектора" заявил об окончании пандемии коронавируса в 2021 году

Глава "Вектора" Ринат Максютов заявил об окончании пандемии коронавируса в 2021 году. Заявление он сделал на фестивале на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.
Максютов подчеркнул, что сам возбудитель никуда не уйдёт.
Сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году.
Ринат Максютов, глава "Вектора"
По его словам, рост количества заражений прекратится, когда у населения сформируется коллективный иммунитет. Для этого, подчеркнул Максютов, нужно привить половину населения.
Ранее губернатор Петербурга выразил соболезнования родным экс-президента РАН.
Видео: ВК/Science Bar Hopping: Москва
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