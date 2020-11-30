Глава "Вектора" заявил об окончании пандемии коронавируса в 2021 году

Рост количества заражений прекратится, когда у населения сформируется коллективный иммунитет.

Глава "Вектора" Ринат Максютов заявил об окончании пандемии коронавируса в 2021 году. Заявление он сделал на фестивале на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.

Максютов подчеркнул, что сам возбудитель никуда не уйдёт.

Сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году. Ринат Максютов, глава "Вектора"

По его словам, рост количества заражений прекратится, когда у населения сформируется коллективный иммунитет. Для этого, подчеркнул Максютов, нужно привить половину населения.

Ранее губернатор Петербурга выразил соболезнования родным экс-президента РАН.

Видео: ВК/Science Bar Hopping: Москва