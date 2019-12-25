Александр Беглов заявил, что Россия будет помнить Владимира Фортова.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования родным экс-президента РАН Владимира Фортова в связи с его смертью. Александр Беглов отметил, что Фортов пользовался большим доверием у коллег и показал пример настоящего ученого и гражданина – на ответственных постах в Правительстве России он сделал все возможное для сохранения научного потенциала страны.

Его личные открытия и заслуги в целом ряде направлений физики обогатили отечественную и мировую науку. В успехах нашей страны, в укреплении ее обороноспособности, развитии научных институтов и школ – значительная доля его труда. Россия всегда будет помнить Владимира Евгеньевича Фортова – написал губернатор Петербурга.

Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов умер от коронавируса на 75-м году жизни.

Он был президентом РАН с 2013 по 2017 годы. Научные исследования Фортова имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Специалист разработал генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков.

Фото (архив): Piter.tv