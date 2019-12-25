Глава "Вектора": коронавирус не был создан искусственно

Этой же версии придерживается и гендиректор НИЦ имени Гамалеи.

Глава "Вектора" считает, что коронавирус не был создан искусственно. Об этом журналистке Наиле Аскер-заде в проекте "Опасный вирус. Первый год" для телеканала "Россия-1" сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии. По мнению Рината Максютова, COVID-19 является результатом "классической вирусной эволюции".

Я считаю, что новый коронавирус - это не техническое изобретение человека, и анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе Ринат Максютов, глава "Вектора"

Эксперт напомнил, что в последнее время ученые находят коронавирусы, циркулирующие в природе, однако на данный момент не являющиеся опасными для человека. Они отличаются от COVID-19 не более, чем на один процент. Версии о том, что коронавируса не был искусственно создан в лабораторных условиях также придерживается Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи.

РНК-содержащие вирусы, оболочечные вирусы, они безумно быстро изменяются. Другое дело, каким он образом проник в нашу человеческую популяцию - случайным образом, естественным образом…. Александр Гинцбург, гендиректор НИЦ имени Гамалеи

Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко.



