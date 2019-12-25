Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко. Об этом генеральный директор НИЦ имени Гамалеи сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".
Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела к коронавирусу, безусловно, их может передать новорожденному младенцу
Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи
Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо.
Фото: Минздрав России
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