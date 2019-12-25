  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко
Сегодня, 12:22
103
lesjasap

Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко

0 0

Глава НИЦ имени гамалеи сообщил о "бонусе" в виде формирования иммунитета новорожденного к коронавирусу после вакцинации матери.

Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко. Об этом генеральный директор НИЦ имени Гамалеи сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".

Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела к коронавирусу, безусловно, их может передать новорожденному младенцу

Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо.

Фото: Минздрав России

Теги: александр гинцбург, антитела, массовая вакцинация, материнское молоко, ниц гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии