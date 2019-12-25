Глава НИЦ имени гамалеи сообщил о "бонусе" в виде формирования иммунитета новорожденного к коронавирусу после вакцинации матери.

Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу могут передаваться через материнское молоко. Об этом генеральный директор НИЦ имени Гамалеи сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".

Мать, кормящая грудью, соответственно, у которой есть антитела к коронавирусу, безусловно, их может передать новорожденному младенцу Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо.

Фото: Минздрав России