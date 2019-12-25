Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо

Александр Гинцбург считает, что заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо. Об этом глава Центра имени Гамалеи рассказал в рамках авторской программы "Опасный вирус. Первый год" журналистке телеканала "России-1" Наиле Аскер-заде. Ранее стало известно о том, что из более чем 20 тысяч привившихся жителей столицы в рамках пострегистрационных испытаний инфекцией заразились 273 человека.
Я более чем уверен, что большая часть из тех 270... - это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
Эксперт напомнил, что вакцинация не дает 100% защиту от инфицирования. Такого результата не может достичь ни одна вакцина в мире. Гинцбург добавил, что из-за стрессового состояния организма и проблем с иммунитетам прививка может не давать нужного эффекта.
Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% - это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19.
Фото: Минздрав России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все