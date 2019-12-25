Гинцбург: заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо

Глава Центра имени Гамалеи рассказал, что иммунитет человека может не давать сформироваться антителам.

Александр Гинцбург считает, что заразившиеся коронавирусом после вакцинации москвичи могли получить плацебо. Об этом глава Центра имени Гамалеи рассказал в рамках авторской программы "Опасный вирус. Первый год" журналистке телеканала "России-1" Наиле Аскер-заде. Ранее стало известно о том, что из более чем 20 тысяч привившихся жителей столицы в рамках пострегистрационных испытаний инфекцией заразились 273 человека.

Я более чем уверен, что большая часть из тех 270... - это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло, и они не успели получить вторую вакцинацию Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что вакцинация не дает 100% защиту от инфицирования. Такого результата не может достичь ни одна вакцина в мире. Гинцбург добавил, что из-за стрессового состояния организма и проблем с иммунитетам прививка может не давать нужного эффекта.

Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% - это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19.

Фото: Минздрав России