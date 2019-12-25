Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19. По словам генерального директора научного центра Рината Максютова, препарат "ЭпиВакКороной" обеспечивает надежную защиту для иммунитета человека минимум на полгода. Соответствующей информацией специалист поделился с журналисткой Наилей Аскер-заде в рамках программы для телеканала "Россия-1".
Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на 6-месячный период после вакцинации
Ринат Максютов, гендиректор "Вектора"
Эксперт уточнил, что отдельные переболевшие коронавирусом могут иметь пожизненный иммунитет. Однако формирование такой защиты не будет наблюдаться у большинства пациентов. В среднем антитела прекращают вырабатываться за шесть месяцев, в лучшем случае - через десять месяцев после инфицирования.
Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона".
Фото: Минздрав России
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