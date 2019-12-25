Ринат Максютов рассказал о формировании иммунитета к инфекции.

Директор "Вектора" назвал сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19. По словам генерального директора научного центра Рината Максютова, препарат "ЭпиВакКороной" обеспечивает надежную защиту для иммунитета человека минимум на полгода. Соответствующей информацией специалист поделился с журналисткой Наилей Аскер-заде в рамках программы для телеканала "Россия-1".

Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надежная защита формируется минимум на 6-месячный период после вакцинации Ринат Максютов, гендиректор "Вектора"

Эксперт уточнил, что отдельные переболевшие коронавирусом могут иметь пожизненный иммунитет. Однако формирование такой защиты не будет наблюдаться у большинства пациентов. В среднем антитела прекращают вырабатываться за шесть месяцев, в лучшем случае - через десять месяцев после инфицирования.

Глава "Вектора" назвал главное преимущество вакцины "Эпиваккорона".

Фото: Минздрав России