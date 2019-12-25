Главврач Боткинской больницы назвал симптомы новых штаммов COVID-19

Денис Гусев отметил, что коронавирус протекает практически как ОРВИ.

У пациентов диагностируют насморк, заложенность в носу, першение в ротоглотке, сухой кашель, сказал главный врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Также можно отметить повышение температуры, озноб.

Денис Гусев также указал на печальную тенденцию, которую заметили в последнюю неделю.

В последнюю неделю увеличилось количество пациентов, поступающих с поражением легких на уровне КТ-2, КТ-3. В августе, в июле мы таких пациентов практически не видели, сейчас они пошли. Денис Гусев, главный врач Боткинской больницы.

Ранее власти заявляли о том, что волна распространения инфекции идет на спад, однако количество новых случаев ежедневно держится еще на высоком уровне — более 3 тысяч случаев. В городе свободны около 10% инфекционных коек.

Фото: Piter.tv