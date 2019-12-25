  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главврач Боткинской больницы назвал симптомы новых штаммов COVID-19
Сегодня, 9:36
101
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Главврач Боткинской больницы назвал симптомы новых штаммов COVID-19

0 0

Денис Гусев отметил, что коронавирус протекает практически как ОРВИ.

У пациентов диагностируют насморк, заложенность в носу, першение в ротоглотке, сухой кашель, сказал главный врач в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Также можно отметить повышение температуры, озноб. 

Денис Гусев также указал на печальную тенденцию, которую заметили в последнюю неделю. 

В последнюю неделю увеличилось количество пациентов, поступающих с поражением легких на уровне КТ-2, КТ-3. В августе, в июле мы таких пациентов практически не видели, сейчас они пошли.

Денис Гусев, главный врач Боткинской больницы.

Ранее власти заявляли о том, что волна распространения инфекции идет на спад, однако количество новых случаев ежедневно держится еще на высоком уровне — более 3 тысяч случаев. В городе свободны около 10% инфекционных коек. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, симптомы, штамм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии