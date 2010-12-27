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В "Вечернем Урганте" предупредили петербуржцев о мошенниках
Сегодня, 13:59
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arteliseev

В "Вечернем Урганте" предупредили петербуржцев о мошенниках

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Оказывается, в соцсетях существует фейковый аккаунт по платному найму массовки на телепередачу.

"В последние дни в Instagram распространяется недостоверная информация о наборе зрителей на съёмки #ВУвПитере. Это мошенники! Программа "Вечерний Ургант" не имеет к этому никакого отношения. Не дайте себя обмануть! Расскажите об этом своим знакомым, которые поверили мошенникам.

Достоверную информацию о съёмках программы всегда можно получить из наших официальных профилей в соцсетях, мы не можем нести ответственность за остальные источники!

И запомните самое главное правило: "Участие в съёмках всегда бесплатное!"", – сообщается в инстаграм-аккаунте программы.

Отметим, что прошлые съемки передачи "Вечерний Ургант" в Петербурге прошли в июне этого года. В частности, в гости к ведущему пришел Сергей Семак, а в одном из видео снялся Александр Розенбаум. 

Фото: @vecherniy_urgant / Instagram

Теги: вечерний ургант, массовка, телевидение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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