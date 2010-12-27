В "Вечернем Урганте" предупредили петербуржцев о мошенниках

"В последние дни в Instagram распространяется недостоверная информация о наборе зрителей на съёмки #ВУвПитере. Это мошенники! Программа "Вечерний Ургант" не имеет к этому никакого отношения. Не дайте себя обмануть! Расскажите об этом своим знакомым, которые поверили мошенникам.

Достоверную информацию о съёмках программы всегда можно получить из наших официальных профилей в соцсетях, мы не можем нести ответственность за остальные источники!

И запомните самое главное правило: "Участие в съёмках всегда бесплатное!"", – сообщается в инстаграм-аккаунте программы.