Видео: у Таврического сада Ургант и Розенбаум спели "На улице Марата"

Ролик частично войдет в выпуск программы "Вечерний Ургант".

Петербуржцы поделились видео в социальных сетях, на котором Иван Ургант вместе с Александром Розенбаумом поют песню вблизи Таврического сада, около станции метро "Чернышевская". Запись была сделана еще 18 июня. Согласно данным от очевидцев, шоумен и музыкант записывали ролик для нового выпуска программы "Вечерний Ургант".

Организатор выступления рассказала, что дуэт также занимался пранком. Сначала людей приглашали на кастинг в кино, но местом этого мероприятия оказывалась дворовая арка, где на гитаре играл сам Ургант. Вместе с Розенбаумом они исполнили композиции "Гоп-стоп" и "На улице Марата".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Московском парке Победы и на Марсовом поле распустились пионы.

Видео: Вконтакте/кастинг-директор шоу "Вечерний Ургант"