Розенбаум объяснил, почему не пишет песни об СВО

За последнее время артист создал несколько произведений о войне.

Певец Александр Розенбаум поделился своими мыслями о причинах, по которым он не пишет песни на тему спецоперации Украине. В беседе с РИА Новости композитор подчеркнул, он не любит публицистику в творчестве.

Розенбаум отметил, что не хочет, чтобы его творчество превращалось в публицистический жанр. Тем не менее, по словам музыканта, за последнее время он создал несколько композиций на военную тему.

Эти произведения основываются на определённом материале. В чём различие между подвигом бойца СВО и подвигом в Фермопильском сражении? Существуют общечеловеческие и духовные ценности. Александр Розенбаум, певец

Народный артист России также поделился своими размышлениями о том, насколько тяжела жизнь в условиях войны. Он напомнил, что в военное время завязываются любовные отношения и проводятся свадьбы, — из этого складывается жизнь. Однако это ненормальная жизнь для человека, добавил Розенбаум.

Кроме того, певец поделился планами посетить зону проведения СВО и выступить перед российскими бойцами, отметив, что он всегда со своим народом.

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Фото: ВКонтакте / Александр Розенбаум (Вера Камынина)