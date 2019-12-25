Розенбаум заработал 30 млн рублей на петербургской сети баров

За прошлый год 3 заведения ООО “Толстый Фраер” принесли исполнителю 180 млн рублей, 34,3 млн из которых являются чистой прибылью.

Народный артист РФ Александр Розенбаум заработал около 30 млн рублей на сети баров "Толстый Фраер". Заведения расположены в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Первое заведение сети, совладельцем которого является 72-летний исполнитель, открылось ещё 20 лет назад, и по-прежнему востребовано у петербуржцев и туристов. За прошлый год 3 заведения ООО "Толстый Фраер" принесли Розенбауму 180 млн рублей, 34,3 млн из которых являются чистой прибылью.

Добавим, что название сети появилось благодаря песне Розенбаума "Фраер, толстый фраер".

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Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков