Розенбаум заработал 30 млн рублей на петербургской сети баров

Народный артист РФ Александр Розенбаум заработал около 30 млн рублей на сети баров "Толстый Фраер". Заведения расположены в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".
Первое заведение сети, совладельцем которого является 72-летний исполнитель, открылось ещё 20 лет назад, и по-прежнему востребовано у петербуржцев и туристов. За прошлый год 3 заведения ООО "Толстый Фраер" принесли Розенбауму 180 млн рублей, 34,3 млн из которых являются чистой прибылью.
Добавим, что название сети появилось благодаря песне Розенбаума "Фраер, толстый фраер".
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Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
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