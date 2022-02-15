Михаил Боярский стал "голосом Пятёрочки" в магазинах Петербурга

В торговой сети "Пятёрочка" теперь можно услышать голос Михаила Боярского, приглашающего жителей и гостей Петербурга и Ленобласти за покупками в магазины "у дома".

В течение года гости магазинов смогут узнавать от артиста Михаила Боярского о действующих скидках, социальных программах, возможностях сервиса доставки и других преимуществах торговой сети.

Мне лично особенно приятно, что история этой сети началась в Санкт-Петербурге. А теперь я и сам стал частью этой истории в моём любимом городе. Михаил Боярский

В рамках серии аудиороликов известный артист также расскажет о социальном проекте "Островок безопасности", который торговая сеть реализует совместно с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". "Островки" отмечены в каждом магазине специальным оранжевым знаком и помогают потерявшимся и дезориентированным людям вернуться домой.

Фото: Piter.tv