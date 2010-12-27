Сергей Семак в "Вечернем Урганте" развеял миф о себе

Тренер "Зенита" поделился со зрителями программы несколькими историями из личной жизни.

На шоу "Вечерний Ургант" пришел петербургский футбольный тренер Сергей Семак. Об этом событии заявила пресс-служба "Зенита". Приход спикера оказался возможными из-за того, что программа временно переехала на несколько выпусков в Северную столицу.

В рамках интервью Ивану Урганту тренер "сине-бело-голубых" успел рассказать о том, как футболисты узнали о чемпионстве. Оказалось, что новость им преподнес пилот самолета. Среди прочего спикер заявил, что не считает себя идеальным тренером.

Семак также заметил, что ему нравится Петербург больше Парижа. В конце выступления тренер разбил стеклянное изображение нападающего Артема Дзюбы. Его было сделано в отместку за прошлое появление форварда на передаче, где он проделал тоже самое, но с портретом Семака.

Ранее Piter.tv писал о том, что лучшим игроком "Зенита" в прошлом сезоне признан Артём Дзюба.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"