Лучшим игроком "Зенита" в прошлом сезоне признан Артём Дзюба

В соцсетях свои голоса за него отдали 56,59% болельщиков.

Форвард Артем Дзюба стал лучшим игроком в "Зените" в сезоне 2018-2019. Лучшим игроком сезона его признали болельщики петербургской футбольной команды. Опрос проходил в официальной группе ФК.



Артем Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%). В этом сезоне Артем Дзюба сыграл в 37 матча, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.



Помимо этого, Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской Премьер-лиги.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"