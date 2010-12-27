Лучшим игроком "Зенита" в прошлом сезоне признан Артём Дзюба

Форвард Артем Дзюба стал лучшим игроком в "Зените" в сезоне 2018-2019. Лучшим игроком сезона его признали болельщики петербургской футбольной команды. Опрос проходил в официальной группе ФК.
Артем Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%). В этом сезоне Артем Дзюба сыграл в 37 матча, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
Помимо этого, Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии футболистов Российской Премьер-лиги.
Фото: ВК/ ФК "Зенит"
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