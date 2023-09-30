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В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

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Лусине Бадалян заметила, что вопрос обсуждается депутатами.

В Ереване обсуждается вопрос отключения российских телеканалов. Соответствующее заявление в интервью местному онлайн-изданию factor.am сделала армянский депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян. Таким образом парламентарий отреагировала на вопрос ведущего программы о том, почему в Армении не отключаются российские СМИ.

Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания.

Лусине Бадалян,депутат Армении

Напомним, что сейчас в Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

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Фото и видео: YouTube / Factor tv

Теги: армения, лусине бадалян, парламент, сми, телевидение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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