В Варшаве прошла массовая демонстрация в поддержку членства Польши в ЕС

Участие в манифестации приняли около ста тысяч человек.

В Варшаве прошла массовая демонстрация в поддержку членства Польши в Европейском союзе. С призывом выйти на манифестацию к гражданам обратился лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск.

Участие в манифестации приняли около ста тысяч человек. Основным лозунгом акции стало "Я остаюсь в Союзе". Помимо Варшавы, демонстрации прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов

Операция вывода Польши из ЕС, запланированная Ярославом Качиньским [лидер правящей в стране партии "Закон и Справедливость"], идет полным ходом. Если мы будем бездействовать, его ничто не остановит. Мы должны спасать Польшу. Никто за нас этого не сделает. Дональд Туск, лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция"

Напомним, 7 октября польский Конституционный суд постановил, что европейское право не может быть выше национального законодательства, так конституция Польши является высшим законом этой республики. Соответствующее решение разжигает конфликт между ЕК и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Ранее в Риме прошла акция протеста против COVID-паспортов.

Видео: Twitter / @donaldtusk