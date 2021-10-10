В Риме прошла акция протеста против COVID-паспортов

Полиция задержала лидеров итальянской ультраправой политической партии.

Итальянская полиция задержала более десяти участников акции протеста против электронных COVID-паспортов. В их числе – лидеры ультраправой политической организации "Новая сила". Об этом информирует "РИА Новости"

Беспорядки в ходе митинга произошли в ночь на 10 октября возле правительственного Дворца Киджи. Всего в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Некоторые из присутствующих бросали в правоохранителей пиротехнические изделия и пустые бутылки. Полицейские применили против манифестантов спецсредства – водометы и слезоточивый газ.

Также группа протестующих попыталась захватить в центре Рима штаб-квартиру национального профсоюза Всеобщей итальянской конфедерации труда. Они выбили входную дверь и вошли в помещение, но сотрудники правопорядка вытеснили их.

Ранее в Киевской области прошла акция протеста около виллы Порошенко.

Видео: Youtube/Associated Press