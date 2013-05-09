В Киевской области прошла акция протеста около виллы Порошенко

Протестные мероприятия длятся уже более суток.

Возле дома экс-президента Украины Петра Порошенко в селе Козин в ночь на 10 октября произошли столкновения между его сторонниками и противниками, которые устроили акцию протеста. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что митинг противников Порошенко несколько раз перерастал в столкновения, которые пресекали правоохранители. По данным местных СМИ, противники политика шесть раз пытались прорваться к дому Порошенко, но их действия пресекались.

Акция протеста длится уже более суток – с вечера 9 октября. Для обеспечения порядка задействованы около 60 сотрудников правоохранительных органов. Существенных правонарушений полиция пока не выявила.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от фракции ОПЗЖ прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским неточной цитатой из романа Ильфа и Петрова "12 стульев".

Видео: Youtube/Orest PL