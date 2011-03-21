Депутат Рады оценил возможность встречи Путина и Зеленского фразой из "12 стульев"

Вадим Рабинович считает, что для проведения саммита главы стран должны чем-то поступиться в своих интересах.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от фракции ОПЗЖ прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским неточной цитатой из романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Его позиция прозвучала в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По словам Рабиновича, кому-то необходимо взять на себя миссию и уговорить двух глав государств сесть за стол переговоров, однако им для саммита придется чем-то поступиться в своих интересах.

Вы знаете, в "Двенадцати стульях" замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. <...> Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй тоже. Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Данная цитата из книги звучит иначе: "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон".

Рабинович подчеркнул, что в Украине принят ряд "глупых решений" и проводится "тупая" антироссийская политика, которые мешают проведению саммита с РФ.

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее Зеленского назвали приговором для Украины.

Видео: Youtube/Україна 24