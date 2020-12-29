В трех случаях говорилось о серьезных реакциях после прививки.

В Финляндии выявили восемь случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

На сегодняшний день в стране использовано около 45 тысяч доз препарата, произведенного компанией Pfizer и ее партнером из Германии BioNTech. В трех случаях у привившихся были сильная аллергическая реакция или анафилактический шок. Последнее является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии

Характер осложнений у пяти других пациентов не уточняется.

Ранее стало известно, что Канада дополнительно закупит 20 млн доз вакцины Pfizer.

Видео: YouTube / On Demand News