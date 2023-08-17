В ВВС Украины признали, что не получат F-16 в этом году

Юрий Игнат рассказал о потребностях Воздушных сил Украины.

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил в среду в эфире местного телемарафона о том, что сейчас чиновникам и Киеве стало очевидно, что страна не сможет получить этой осенью или зимой получить на вооружение американские истребители F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство. Он заметил, что на эту боевую авиацию у украинских властей были большие надежды.

Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью ПВО и помочь защититься от ракетных и дроновых.... Юрий Игнат, советник командования ВС Украины

Иностранный специалист пояснил, что украинские летчики в ближайшее время будут проходить обучение, так как этот вопрос сдвинулся с места. Юрий Игнат уточнил, что киевскому режиму важно усиливать средства защиты от атак беспилотников, а также страна нуждается в усилении собственной противовоздушной обороны.

В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты.

Фото и видео: YouTube / TCH