В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты

Юрий Игнат оценил тактику российских сил в зоне СВО.

Украинский советник командования воздушных сил страны Юрий Игнат заявил во вторник в эфире местного телемарафона о том, что российские представители применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего эти объекты часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Дополнительно специалист добавил, что аналогичный прием применяется с беспилотниками. Он пояснил, что дроны наматывают круги для того, чтобы запутать украинские комплексы ПВО.

Ракеты неожиданно меняют маршруты, обходят слабые места противовоздушной обороны. Даже на 180 градусов (ракета - ред.) разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов. Юрий Игнат, советник командующего ВС Украины

Юрий Игнат также сообщил, что применяя подобную тактику, российская армия старается поразить выбранные цели ВСУ. В июле текущего года это привело к ситуации с военным аэродромом Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. В тот раз российские ракеты залетели фактически во Львовскую область и вернулись потом в Хмельницкий.

Игнат признал, что по военному аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар.

Фото и видео: Telegram / Klymenko Time