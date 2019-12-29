В ВТБ отменят все комиссии для клиентов после сбоя

Люди жаловались на плохую работу приложения

Такое решение в банке приняли после сбоев в работе онлайн-системы 27 февраля. Сейчас, по данным "ВТБ", приложением пользуются больше восьми миллионов клиентов.

Все потраченные на переводы средства за 28 февраля компенсируют клиентам в марте. 27 февраля клиенты банка массово жаловались на плохую работу онлайн-приложения. О сбое также свидетельствовали данные сервиса Downdetector.

Большинство (88%) заявили о невозможности зайти в систему. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что работоспособность ИT-систем банка была полностью восстановлена 27 февраля в 19.30.

Ранее мошенник представился сотрудником "Главного банка" и украл у пенсионерки 700 тысяч рублей.