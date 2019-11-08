ВШЭ считает, что слова профессора содержали мотивы ненависти и вражды.

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева. ВШЭ считает слова профессора неприемлемыми, так как они содержат мотивы ненависти и вражды. Об этом сообщили "РИА Новости".

Агентство напоминает, что с призывом "вернуть 37-й год" Матвейчев выступил в адрес студентов, которые отказались заполнять анкету. Документ требовалось заполнить тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой. Профессор объяснил свое высказывание "выплеском эмоций". Он объяснил, что возможные носители инфекции решили не заполнять необходимые бумаги из-за своего либерального мировоззрения. Они прокомментировали профессору, что не имеют дела с "совком".

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Видео: YouTube/Матвейчев Олег