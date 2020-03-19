Россиян призывают вкладываться в долгосрочные акции российских компаний.

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) призвал покупать долгосрочные акции российских компаний. Об этом Евгений Коган рассказал в интервью порталу Ura.ru. Специалист считает, что акции компаний РФ в перспективе вырастут в стоимости.

Отбить девальвацию можно только купив хорошие рублевые акции отечественных компаний прокомментировал эксперт

Коган добавил, что на данный момент ценные бумаги опустились до минимальной цены на мировых рынках. Дальнейший рост акций возможен уже через год или два. Однако нельзя исключать возможные риски.

Ранее курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей.

Видео: YouTube/Science