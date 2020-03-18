Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей

С начала торгов российская валюта упала на 6,7%.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей. Эти данные актуальны по состоянию на 19:19 мск.

С начала торгов российская валюта упала на 6,7%. В последний раз рубль находился на таком уровне зимой 2016 года. С начала текущего года он потерял почти 30% стоимости, что является худшим результатом среди всех валют.

Причиной падения курса рубля называют эпидемию коронавируса, а также резкий рост числа заболевших в России и обрушение цен на нефть.

Ранее мы писали, что цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 27 долларов за баррель.