В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, за пределами Европы наблюдается снижение числа заражений COVID-19. В то же время рост случаев на континенте перекрывает эти цифры.
Это еще одно напоминание, что пандемия коронавируса далека от завершения.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Ранее Проценко рассказал о риске повторного заболевания коронавирусом
Видео: World Health Organization (WHO)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все