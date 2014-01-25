В ВОЗ заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца

Наиболее число заражений COVID-19 наблюдается в Европе.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о росте смертности от коронавируса впервые за два месяца. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, за пределами Европы наблюдается снижение числа заражений COVID-19. В то же время рост случаев на континенте перекрывает эти цифры.

Это еще одно напоминание, что пандемия коронавируса далека от завершения. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

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Видео: World Health Organization (WHO)