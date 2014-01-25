Он призвал вакцинироваться через шесть месяцев после болезни.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о риске повторного заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, те, кто уже переболел COVID-19, могут повторно заразиться им через шесть месяцев.

Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам, переболевшим через шесть месяцев, целесообразно вакцинироваться. Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке.

Ранее в Минздраве рассказали о случаях необоснованных медотводов от вакцинации.

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