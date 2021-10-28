  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
101
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Минздраве рассказали о случаях необоснованных медотводов от вакцинации

0 0

Необоснованных медотводов от прививок быть не должно, уверен министр.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, врачи часто выдают медицинские отводы от вакцинации от COVID-19 тем, кто, учитывая имеющиеся болезни, при заражении коронавирусом попадет в реанимацию. Об этом он сказал в ходе VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

По словам министра, в частности это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто получил помощь по онкологическому профилю и других.

Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр выразил уверенность, что в данных случаях следует действовать на опережение. Мурашко подчеркнул, за темпы вакцинации отвечает каждый врач, при этом специалисты должны опираться исключительно на научно-обоснованные методы лечения.

Ранее Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 несколько снизились благодаря принятым мерам.

Видео: VIII Съезд Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата"

Теги: covid-19, медотвод, минздрав рф, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии