Мурашко: темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились из-за принятых мер

За последние семь дней показатель прироста составляет 10-10,5%, неделей ранее - 16%.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 несколько снизились благодаря принятым мерам. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По активным случаям последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям несколько снизились. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По словам министра, раньше данный показатель прироста составлял до 16 процентов в неделю. За последние же семь дней он находится в пределах 10-10,5 процента.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от коронавируса за сутки. Предыдущий антирекорд по смертям был зафиксирован 23 октября – 1075 жителей РФ. Больше всего от коронавируса умерло человек в Москве и Санкт-Петербурге – 86 и 72 соответственно. За последние сутки в стране было выявлено 36 446 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее ученые выяснили, что при коронавирусе вырабатываются аутоантитела, которые атакуют мозг.

Видео: Правительство РФ