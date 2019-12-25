За сутки в РФ заразились коронавирусом 36 446 пациента днем ранее – 37 930.

В России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее от ковида скончались 1 069 человек. Предыдущий антирекорд по смертям был зафиксирован 23 октября – 1075 жителей РФ.

Больше всего от коронавируса умерло человек в Москве (86) и Санкт-Петербурге (72). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 за прошедшие сутки также вошли Краснодарский край (40), Нижегородская область (39), Подмосковье (38), Башкирия (35), а также Ставропольский край (34) и Саратовская область (31).

За последние сутки в РФ выявлено 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735) и Самарской области (1278). Всего за пандемию по состоянию на 26 октября выявлено 8 316 019 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 26 973 человек, за весь период пандемии – 7 213 584.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области приостановят деятельность организаций на период нерабочих дней.

Фото: piter.tv