Ученые выяснили, что при коронавирусе вырабатываются аутоантитела, которые атакуют мозг

В исследование были включены три пациента, которые прошли неврологическое обследование.

Ученые из Института нейронаук им. Вейля UCSF и кафедры педиатрии UCSF провели исследование и пришли к выводу, что при коронавирусе вырабатываются аутоантитела, которые способны атаковать ткани мозга. Статья опубликована в журнале JAMA Neurology.

Отмечается, что в течение 5 месяцев в 2020 году с подтвержденным коронавирусом в Детскую больницу UCSF Benioff в Сан-Франциско были госпитализированы 18 детей и подростков. В исследование были включены также три пациента, которые прошли неврологическое обследование.

Эксперты исследовали спинномозговую жидкость пациентов, полученную с помощью люмбальной пункции. У обоих в анамнезе была указана неуточненная депрессия или тревога, а также антитела. Это говорит о том, что коронавирус мог проникнуть в центральную нервную систему.

У пациентов с легкой асимптоматической формой COVID-19 в спинномозговой жидкости нашли антинейрональные антитела, выявленные при иммуноокрашивании тканей мозга. Это говорит о том, что иммунная система по ошибке нацелилась на мозг вместо инфекционных микроорганизмов.

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