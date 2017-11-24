В ВОЗ заявили о полномасштабном кризисе в здравоохранении на Ближнем Востоке

Ханин Балхи назвала катастрофой возможные атаки на опреснительные установки Ближнего Востока, что оставит без питьевой воды огромное количество людей в государствах Персидского залива.

Полномасштабный региональный кризис в сфере здравоохранения разворачивается "в режиме реального времени" на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией поделилась директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в интервью британской газете The Guardian. Чиновница призвала стороны вооруженного противостояния к немедленному прекращению боевых действий и защите медицинских учреждений. Конфликт не только уносит жизни мирных граждан, но также и приводит к коллапсу в сфере оказания медицинской помощи населению во многих аспектах и в масштабах, которые уже сейчас превосходят все то, что "могли себе представить".

Менее чем за один месяц свои дома покинули 3,2 млн человек в Иране и более 1 млн - в Ливане. Ханан Балхи, эксперт

Региональный директор уточнила прессе, что лечение пациентов с хроническими заболеваниями теперь нарушено из-за закрытия местных больниц, а также вследствие "вынужденного бегства и перемещения людей".

